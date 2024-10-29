В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Неизвестный вальс композитора Фридерика Шопена обнаружили в научной библиотеке и музее Моргана в Манхэттене в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудника библиотеки.
Газета отмечает со ссылкой на сотрудника библиотеки Роберта Макклеллана, что в библиотеку вальс попал в 2019 году в рамках завещания от частного лица. Однако из-за пандемии коронавируса рукопись не была каталогизирована. По данным издания, вальс композитора относят к периоду между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.
«Хотя считается, что произведение (найденный вальс) завершено, оно короче других вальсов Шопена — всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение в тональности ля минор имеет необычные динамические отметки, включая три форте, обозначающее максимальную громкость, около начала», — говорится в публикации.
По данным New York Times, сотрудники библиотеки провели анализ рукописи в инфракрасном и ультрафиолетовом излучении, чтобы проверить наличие повреждений. Они определили, что произведение было написано на машинной бумаге с использованием галловых чернил, относящихся к 19 веку. Издание отмечает, что стиль вальса соответствовал стилю произведений Шопена начала 1830-х годов.
«Бумага и чернила соответствуют тем, что использовал Шопен в то время. Почерк соответствует почерку композитора», — добавил изданию Макклеллан.