В библиотеке в Нью-Йорке нашли неизвестный вальс Шопена

Газета отмечает со ссылкой на сотрудника библиотеки Роберта Макклеллана, что в библиотеку вальс попал в 2019 году в рамках завещания от частного лица. Однако из-за пандемии коронавируса рукопись не была каталогизирована. По данным издания, вальс композитора относят к периоду между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было около 20 лет.