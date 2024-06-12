В Германии обнаружили неизвестный манускрипт о детстве Иисуса

Оригинальная история о чуде Иисуса была написана примерно во II веке в Евангелия от Фомы. Она описывала жизнь Мессии в возрасте от пяти до двенадцати лет. Однако в конечном счете история была исключена из Библии, так как предполагалось, что священное писание будет посвящено исключительно служению Иисуса, чудесам и тому, что привело к его смерти. Рассказы о детстве Иисуса ограничиваются его рождением, бегстве семьи в Египет, возвращении в Назарет и посещении Иерусалимского храма.