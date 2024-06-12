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В Германии обнаружили неизвестный манускрипт о детстве Иисуса

В Гамбургской библиотеке был обнаружен древний папирус, в котором рассказывается о чуде, сотворенном Иисусом в раннем детстве. Прежде надпись из-за неуклюжего почерка принимали за список покупок.

Источник: Hamburg State and University Library in Hamburg, Germany

Ученые обнаружили самые ранние данные об Иисусе, совершившем чудо в детстве, в древнеегипетском манускрипте. На папирусе, которому около 2000 лет, была нацарапана история «оживления воробьев»: согласно «сюжету», пятилетний Мессия превратил глиняных голубей в живых птиц. До «открытия» папирус оставался незамеченным в Гамбургской государственной и университетской библиотеке в Германии. Эксперты сказали, что точно не знают, когда и кем он был обнаружен.

Считалось, что это часть повседневного документа, такого как частное письмо или список покупок, потому что почерк кажется таким неуклюжим. Сначала мы обратили внимание на слово «Иисус» в тексте. Затем, сравнив его с многочисленными оцифрованными папирусами, мы расшифровали его буква за буквой и быстро поняли, что это не просто повседневный документ.

Доктор Лайос Беркес
один из исследователей и преподаватель теологического факультета Университета Гумбольдта

Фрагмент папируса размером десять на пять сантиметров содержит в общей сложности 13 строк религиозной истории о чуде Иисуса, сотворенном в раннем детстве. Исследователи предполагают, что неуклюжий почерк свидетельствует, что надпись, вероятно, была сделана в рамках занятия в школе или религиозной общине в Египте IV или V века, который в те времена был христианским обществом.

Оригинальная история о чуде Иисуса была написана примерно во II веке в Евангелия от Фомы. Она описывала жизнь Мессии в возрасте от пяти до двенадцати лет. Однако в конечном счете история была исключена из Библии, так как предполагалось, что священное писание будет посвящено исключительно служению Иисуса, чудесам и тому, что привело к его смерти. Рассказы о детстве Иисуса ограничиваются его рождением, бегстве семьи в Египет, возвращении в Назарет и посещении Иерусалимского храма.

Ранее в Египте были обнаружены письма римлян, датируемые I веком.

Кристина Корчанова