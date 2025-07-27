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В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате «Олег»

БЕЙРУТ, 27 июл — РИА Новости. Захоронение мичмана барона Годгарда Бистрома, служившего на русском фрегате «Олег» в составе миротворческой миссии в Ливане в 1861 году, обнаружили на одном из кладбищ Бейрута. По случаю Дня военно-морского флота там состоялась панихида по погибшим российским морякам на ливанской земле, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля.

Парусно-винтовой фрегат «Олег», входивший в состав Средиземноморской эскадры, был спущен на воду в июле 1860 года. Спустя несколько месяцев новый фрегат направился с миротворческой миссией к берегам Сирии и Ливана, где вспыхнуло вооруженное противостояние между друзами и христианами.

Успех эскадры во главе с фрегатом «Олег» в территориальных водах Ливана возродил славу Российского императорского флота. Корабль первого ранга затонул в Балтийском море, в Финском заливе. Его обнаружение и история привлекли внимание президента России Владимира Путина, который совершил погружение к затонувшему фрегату 15 июля 2013 года.

«В 2025 году была найдена могила барона Годгарда Бистрома, члена команды парусно-винтового фрегата “Олег”. Этот корабль имеет важное историческое значение для Российской Федерации и является гордостью Российского императорского флота», — прокомментировал РИА Новости мероприятие помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.

По словам Захаренкова, могила была найдена в Бейруте благодаря усилиям неравнодушных людей, аппарата военного атташе при посольстве России в Ливане, при взаимодействии правительства Санкт-Петербурга и общественной организации «Помним всех поименно».

Мичман Бистром принадлежал к старинному баронскому роду, представители которого были известны в XVIII—XIX вв.еках как выдающиеся полководцы России.

В числе его родственников был генерал-адъютант Карл Бистром, Герой Отечественной войны 1812 года. Его памятник в виде бронзового льва находится в городе Кингисепп Ленинградской области и внесен в список объектов культурного наследия федерального значения.

Комментируя РИА Новости мероприятие, посвященное памяти погибших русских моряков, руководитель исторического клуба при «Русском доме» в Ливане Тони Маалюф отметил важность сохранения памяти о подвигах русских воинов для защиты исторической правды, которая в последние годы всё сильнее искажается.

«Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь — Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе», — сказал Маалюф.

В начале февраля в Ливане была открыта памятная табличка российскому адмиралу Андрею Лазареву — потомку знаменитой династии русских флотоводцев и мореплавателей, внучатому племяннику Михаила Петровича Лазарева, первооткрывателя Антарктиды и основателя Новороссийска.