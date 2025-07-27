В Бейруте нашли могилу мичмана, служившего на русском фрегате «Олег»

День Военно-морского флота отмечается в России в воскресенье, 27 июля.
Парусно-винтовой фрегат «Олег», входивший в состав Средиземноморской эскадры, был спущен на воду в июле 1860 года. Спустя несколько месяцев новый фрегат направился с миротворческой миссией к берегам Сирии и Ливана, где вспыхнуло вооруженное противостояние между друзами и христианами.
Успех эскадры во главе с фрегатом «Олег» в территориальных водах Ливана возродил славу Российского императорского флота. Корабль первого ранга затонул в Балтийском море, в Финском заливе. Его обнаружение и история привлекли внимание президента России Владимира Путина, который совершил погружение к затонувшему фрегату 15 июля 2013 года.
«В 2025 году была найдена могила барона Годгарда Бистрома, члена команды парусно-винтового фрегата “Олег”. Этот корабль имеет важное историческое значение для Российской Федерации и является гордостью Российского императорского флота», — прокомментировал РИА Новости мероприятие помощник военного атташе при посольстве России в Ливане полковник Семен Захаренков.
По словам Захаренкова, могила была найдена в Бейруте благодаря усилиям неравнодушных людей, аппарата военного атташе при посольстве России в Ливане, при взаимодействии правительства Санкт-Петербурга и общественной организации «Помним всех поименно».
В числе его родственников был генерал-адъютант Карл Бистром, Герой Отечественной войны 1812 года. Его памятник в виде бронзового льва находится в городе Кингисепп Ленинградской области и внесен в список объектов культурного наследия федерального значения.
Комментируя РИА Новости мероприятие, посвященное памяти погибших русских моряков, руководитель исторического клуба при «Русском доме» в Ливане Тони Маалюф отметил важность сохранения памяти о подвигах русских воинов для защиты исторической правды, которая в последние годы всё сильнее искажается.
«Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь — Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе», — сказал Маалюф.
В начале февраля в Ливане была открыта памятная табличка российскому адмиралу Андрею Лазареву — потомку знаменитой династии русских флотоводцев и мореплавателей, внучатому племяннику Михаила Петровича Лазарева, первооткрывателя Антарктиды и основателя Новороссийска.