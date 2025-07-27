«Сегодня мы собрались отдать дань памяти русскому военному моряку, прибывшему в нашу страну в период исторических событий, происходивших в Горном Ливане. К сожалению, возник конфликт между различными представителями общества, и для урегулирования ситуации вмешались европейские страны, в первую очередь — Россия. Роль России была ключевой в предотвращении большой войны и прекращении конфликта при защите христианского населения. И сегодня мы видим естественное присутствие России в Средиземноморье, призванное сохранять баланс в этом регионе», — сказал Маалюф.