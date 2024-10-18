В Берлинском зоопарке растут панды-близнецы

Новые знаменитости — панды-близнецы Пит и Поли из Берлинского зоопарка, которые родились в нем 22 августа. Учреждение подошло к вопросу серьезно: у панд есть целый раздел на сайте, где можно следить практически за каждым их шагом: какими они были, когда только родились, как набираются сил и взрослеют.