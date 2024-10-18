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В Берлинском зоопарке растут панды-близнецы

С 16 октября малышей может увидеть каждый посетитель.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Очаровательные животные — лучшее, что есть в интернете. Неудивительно, что юные детеныши самых разных видов раз за разом покоряют сердца пользователей всемирной сети.

Звездами интернета становились карликовая бегемотиха Му-Ден, пингвиненок Песто, дикобразик Дакота и многие другие звери, которые рождаются в зоопарках. Обычно к малышам посетителей не допускают, но благодаря соцсетям их можно увидеть даже в самом юном возрасте.

Новые знаменитости — панды-близнецы Пит и Поли из Берлинского зоопарка, которые родились в нем 22 августа. Учреждение подошло к вопросу серьезно: у панд есть целый раздел на сайте, где можно следить практически за каждым их шагом: какими они были, когда только родились, как набираются сил и взрослеют.

А с 16 октября маленьких панд можно увидеть вживую: зоопарк начал пускать к ним посетителей. Точнее, увидеть можно лишь одного малыша: второго еще ненадолго оставили в инкубаторе с матерью Мэн Мэн, но скоро и он начнет показываться публике.

Поскольку звери еще очень юные, маленького панду показывают публике всего один час в день с 13:30 до 14:30 — но ради того, чтобы его увидеть, выстраиваются огромные очереди. Зато в соседнем вольере с малышом восседает отец близнецов, 14-летний Цзяо Цин: чаще всего, пишет зоопарк, он меланхолично ест бамбук.

Недавно подробно рассказывали о том, как панды попадают в зоопарки за пределами Китая и почему эта страна использует очаровательных зверей для своей дипломатии.