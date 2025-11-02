В Берлине сообщили о закрытии крупного центра для беженцев с Украины

До этого The Telegraph со ссылкой на данные польской пограничной службы писала, что почти сто тысяч молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет уехали из страны за два месяца после того, как власти отменили запрет на выезд для этой категории граждан. По данным издания, с августа границу с Польшей пересекли 98,5 тыс. мужчин, тогда как за предыдущие восемь месяцев 2025 года этот показатель составлял лишь около 45 тыс.