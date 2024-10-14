В Берлине открыли самые высокие качели в Европе

О новом способе полюбоваться городом с дозой адреналина впридачу рассказал новостной сайт AusNews. Сам аттракцион максимально безопасен: спрыгнуть с этих качелей, как с обычных, не получится. Каждый посетитель проходит короткий инструктаж, а потом его закрепляют на аттракционе ремнями безопасности. Детям младше 12 лет на качели нельзя.