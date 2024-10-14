В Берлине открыли самые высокие качели в Европе

Качели установили на вершине отеля Park Inn Hotel на Александрплатц, рядом с телебашней. Увидеть город с высоты в 120 метров может любой желающий.
О новом способе полюбоваться городом с дозой адреналина впридачу рассказал новостной сайт AusNews. Сам аттракцион максимально безопасен: спрыгнуть с этих качелей, как с обычных, не получится. Каждый посетитель проходит короткий инструктаж, а потом его закрепляют на аттракционе ремнями безопасности. Детям младше 12 лет на качели нельзя.
Издание поделилось отзывами первых посетителей аттракциона. Работник СМИ Вент рассказал, что «почувствовал себя немного моложе», работница по уходу за пожилыми Виктория Фойгт — что это «похоже на полет», а работница отеля Венди Сорис призналась, что с радостью каталась бы дольше 5 минут, которые длится сеанс.
За день аттракцион посещают около 100 человек, несмотря на внушительную цену, по крайней мере, в сравнении с другими качелями — воспользоваться аттракционом стоит 20 евро.
Ранее управляющая компания уже организовывала бейсджампинг с крыши здания, но он не вызвал у публики такого интереса. Энди Хофер, управляющий директор, считает, что людям пришлась по душе простая концепция: что такое качели и как ими пользоваться, понятно каждому.
Предыдущим рекордсменом по высоте в Европе были 100-метровые качели в Амстердаме, но Хофер утверждает, что специально побить рекорд никто не пытался — просто по случайности оказалось, что немецкий отель гораздо выше.
Ранее рассказывали, как немецкий подросток попал в СМИ благодаря необычному хобби.