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В Берлине обнаружили 188 средневековых статуэток с костями людей

Что означает эта находка. Историки объяснили.

Источник: Landesdenkmalamt Berlin

Немецкие археологи обнаружили несколько десятков керамических статуэток, которые в Средневековье использовались в качестве реликвариев. Открытия сделаны в ходе раскопок в центре Берлина, в районе старейшего городского рынка — исторической площади Молькенмаркт (Molkenmarkt). Об этом сообщается на сайте Берлинского государственного управления по сохранению памятников.

В заявлении говорится, что в общей сложности были обнаружены части 188 женских фигур, датируемых серединой XIV—XV вв.еков. Самой выдающейся среди находок названа статуэтка святой Екатерины высотой 11 см, сделанная из белой глины. Фигурка XV века обнаружена почти неповрежденной. Святая Екатерина была чрезвычайно популярна в эпоху позднего Средневековья как экстренная помощница и покровительница. Миниатюра изображает Екатерину держащей меч и колесо в руках, с зубчатой короной на голове.

Еще одна находка — Мадонна с младенцем Иисусом, тоже середины XV века. Высота статуэтки составляет 7 см, у нее отсутствует голова. Богоматерь держит в левой руке младенца Христа, а правой, предположительно, дает ему яблоко. Мадонна — один из центральных религиозных мотивов Средневековья, напомнил руководитель отдела консервации Берлинского государственного управления памятников Себастьян Хебер.

«Обе святые фигуры чрезвычайно редко встречаются в районе самого Берлина и за его пределами. В археологическом контексте они дают особое представление о гражданском благочестии позднего Средневековья», — пояснил Хебер.

Во многих фигурках присутствуют вырезанные отверстия медальонной формы. В оправах этих медальонов сохранились вставки из фрагментов человеческой кости. Эксперты предполагают, что небольшие статуэтки выполняли религиозные функции реликвариев (вместилище для хранения ценных реликвий, имеющих сакральное значение, в том числе предполагаемых или реальных мощей святых).

С момента начала раскопок в центре Берлина пять лет назад археологи обнаружили около 600 тыс. находок на Молькенмаркте за Красной ратушей, пишет издание Rundfunk Berlin-Brandenburg. Работы продолжатся до конца 2025 года, чтобы полностью зафиксировать исторические следы Берлина.

До этого в Германии нашли 8 тыс. средневековых серебряных монет и семь древних мечей. Также были найдены два реликвария — один из них выполнен в форме капторги (плоский металлический кулон, который, как правило, носили на шее), а другой — в виде распятия.

Также ранее сообщалось о том, что в немецком городе Фрайзинг во время трубопроводных работ возле приходской церкви Святого Георгия обнаружили скелет мужчины с протезом руки. Он жил в Средние века — приблизительно в период между 1450 и 1620 годами — и умер в возрасте 30−50 лет.