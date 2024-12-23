В Берлине обнаружили 188 средневековых статуэток с костями людей

Немецкие археологи обнаружили несколько десятков керамических статуэток, которые в Средневековье использовались в качестве реликвариев. Открытия сделаны в ходе раскопок в центре Берлина, в районе старейшего городского рынка — исторической площади Молькенмаркт (Molkenmarkt). Об этом сообщается на сайте Берлинского государственного управления по сохранению памятников.
В заявлении говорится, что в общей сложности были обнаружены части 188 женских фигур, датируемых серединой
Еще одна находка — Мадонна с младенцем Иисусом, тоже середины XV века. Высота статуэтки составляет 7 см, у нее отсутствует голова. Богоматерь держит в левой руке младенца Христа, а правой, предположительно, дает ему яблоко. Мадонна — один из центральных религиозных мотивов Средневековья, напомнил руководитель отдела консервации Берлинского государственного управления памятников Себастьян Хебер.
«Обе святые фигуры чрезвычайно редко встречаются в районе самого Берлина и за его пределами. В археологическом контексте они дают особое представление о гражданском благочестии позднего Средневековья», — пояснил Хебер.
Во многих фигурках присутствуют вырезанные отверстия медальонной формы. В оправах этих медальонов сохранились вставки из фрагментов человеческой кости. Эксперты предполагают, что небольшие статуэтки выполняли религиозные функции реликвариев (вместилище для хранения ценных реликвий, имеющих сакральное значение, в том числе предполагаемых или реальных мощей святых).
С момента начала раскопок в центре Берлина пять лет назад археологи обнаружили около 600 тыс. находок на Молькенмаркте за Красной ратушей, пишет издание Rundfunk Berlin-Brandenburg. Работы продолжатся до конца 2025 года, чтобы полностью зафиксировать исторические следы Берлина.
До этого в Германии нашли 8 тыс. средневековых серебряных монет и семь древних мечей. Также были найдены два реликвария — один из них выполнен в форме капторги (плоский металлический кулон, который, как правило, носили на шее), а другой — в виде распятия.
Также ранее сообщалось о том, что в немецком городе Фрайзинг во время трубопроводных работ возле приходской церкви Святого Георгия обнаружили скелет мужчины с протезом руки. Он жил в Средние века — приблизительно в период между 1450 и 1620 годами — и умер в возрасте 30−50 лет.