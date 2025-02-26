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В Белоруссии появился свой Трамп

Необычное имя для новорожденного выбрала семейная пара, переехавшая в Белоруссию из Новосибирска.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Необычная идея родилась у Владимира и Елены — пары из Новосибирска, которая сейчас проживает в Белоруссии, в поселке недалеко от Минска. Владимир работает программистом на удаленке, а Елена — флорист.

Как рассказывает sib.fm, в феврале в семье появился первенец, и родители решили назвать сына Трампом. Глава семейства объяснил, что просто захотел, чтобы у сына было необычное имя.

«Это не обязательно отсыл в политическую сторону. У этого есть множества этимологий. Уже через несколько лет это имя станет редким», — уверен Владимир.

Официальное свидетельство о рождении родителям пока не выдали — мать мальчика до сих пор находится в роддоме.

Тем временем Государственная дума РФ одобрила новый законопроект, который предусматривает возможность называть ребенка только разрешенными именами из заранее утвержденного списка. Войдет ли в финальной редакции в список имя Трамп, пока неизвестно.