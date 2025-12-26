Популярные темы
В Белоруссии обвинили Запад в подготовке к войне

Страны Запада готовятся к военным действиям. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает БелТА.

Источник: РИА "Новости"

«Действия, которые совершает руководство соседних стран, они говорят о том, и они не скрывают этого, что идет подготовка к войне. У них угроза Россия, понятно, это и Белоруссия. У нас Союзное государство, будут воевать с нами», — заявил Хренин.

По его словам, обстановка на западном направлении республики характеризуется как напряженная и склонная к радикализации из-за действий соседних стран, лидеры которых не понимают необходимость снижения градуса военного напряжения.

Ранее Хренин заявил, что Белоруссия не хочет воевать с Польшей. Он сказал, что республика заинтересована в снижении военной напряженности в отношениях с Польшей и не хочет воевать с соседями.