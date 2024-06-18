В Белом море нашли погибший в 1941 году пароход «Поморье»

«Участники совместной экспедиции “Помни войну”, организованной в Белом море Русским географическим обществом и Фондом “Люди моря”, при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России, обнаружили грузопассажирский пароход “Поморье”, погибший 22 августа 1941… Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении», — говорится в сообщении.