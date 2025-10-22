В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

Перед этим стало известно, что подготовка саммита в Венгрии была приостановлена. По словам журналиста NBC News Гаррет Хааке, решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беседу сочли продуктивной, однако Трамп посчитал, что «обе стороны недостаточно готовы к переговорам» на данном этапе.