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В Бельгии попросили местных жителей не есть новогодние ели

Когда дело касается утилизации праздничных елок, в ход идут любые способы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Аргументы и факты

Бельгийское агентство по безопасности пищевых продуктов (FASFC) выпустило предупреждение, в котором настоятельно попросило местных жителей не употреблять праздничные ели в пищу. Ранее были опубликованы городские рекомендации по переработке, включающие использование хвои в рецептах, — пишет United Press International.

Сообщается, что власти города Гент (Бельгия) выступили с советом добавлять хвойные иголки от рождественских елей в пищу для безопасной утилизации деревьев.

«В Скандинавии так делают уже давно: собирают иголки с веток, ненадолго погружают их в кипящую воду, протирают через сито и сушат на чистой ткани. Как только еловые иголки высохнут, из них можно приготовить вкусное масло для выпечки хлеба или тостов», — гласит веб-сайт города Гент (Бельгия).

Однако представители FASFC были не согласны со столь смелым решением по утилизации. В ответ на опубликованный рецепт, агентство заявило, что рождественские елки «не предназначены для пищи». FASFC также предупредило, что деревья могут быть обработаны антипиренами, что токсичны для человека при попадании в организм.

Известно, что в ответ на заявление агентства, веб-сайт города Гент добавило рядом с рекомендациями по приготовлению хвои небольшое предупреждение о том, что «не все рождественские елки съедобны».

Ранее рассказывали, как правильно утилизировать живые и искусственные елки.