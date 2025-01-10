В Бельгии попросили местных жителей не есть новогодние ели

Однако представители FASFC были не согласны со столь смелым решением по утилизации. В ответ на опубликованный рецепт, агентство заявило, что рождественские елки «не предназначены для пищи». FASFC также предупредило, что деревья могут быть обработаны антипиренами, что токсичны для человека при попадании в организм.