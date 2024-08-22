В Башкирии зафиксировали заражение «малой чумой». Чем опасна болезнь

Человек может заболеть туляремией при укусах насекомых, через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими животными, а также при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), зараженных возбудителем «малой чумы». Не исключен и аспирационный путь — при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке зерна, перекладке сена, соломы, инфицированных возбудителем заболевания от больных грызунов.