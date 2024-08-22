В Башкирии зафиксировали заражение «малой чумой». Чем опасна болезнь

В городе Агидель проводят комплекс противоэпидемических мероприятий и дополнительный зооэнтомологический мониторинг из-за выявления одного случая заражения туляремией, сообщается в телеграм-канале Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Заболевание также известно как «малая чума».
«Данный очаг долгое время был не активен (последний случай туляремии зарегистрирован в 2019 году)», — уточнили в ведомстве.
В публикации не говорится, кто именно заразился туляремией и о степени тяжести состояния, в котором находится пациент.
Как происходит заражение
Возбудитель туляремии — бактерия Francisella tularensis. Заболевание находится на третьем месте по опасности после чумы и сибирской язвы в числе бактериальных инфекций. При этом «малая чума» от человека к человеку не передается, переносчиками являются около 150 видов животных, включая 105 видов млекопитающих, 25 видов птиц, несколько видов рыб и земноводных. Основной источник на территории России — грызуны (мыши, кролики, зайцы, водяные крысы, ондатры, хомяки, ласки и другие). Кроме того, переносчиком выступают и кровососущие насекомые (иксодовые и гамазовые клещи, комары, слепни).
Человек может заболеть туляремией при укусах насекомых, через поврежденные и неповрежденные кожные и слизистые покровы при контакте с больными или павшими животными, а также при употреблении продуктов питания и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), зараженных возбудителем «малой чумы». Не исключен и аспирационный путь — при вдыхании воздушно-пылевого аэрозоля, который образуется при переработке зерна, перекладке сена, соломы, инфицированных возбудителем заболевания от больных грызунов.
Симптомы туляремии
Инкубационный период длится от 1 до 30 суток, чаще 3−5 дней. Заболевание продолжается 2−3 недели (иногда дольше), бывают и рецидивы. Начало болезни обычное острое с повышением температуры до 38−40 градусов.
У пациентов также появляется слабость и тошнота, болит голова, исчезает аппетит и нарушается сон, появляется ломота в теле, мышечные боли и сильная потливость. В тяжелых случаях бывают эйфория, бред и галлюцинации. У заразившегося «малой чумой» лицо становится отечным, приобретает синюшно-багровый цвет, на подбородке может быть заметен бледный треугольник. На слизистых носоглотки бывают точечные кровоизлияния, на языке возникает серый налет, а на теле — сыпь, которая держится до двух недель.
При «малой чуме» также бывают проблемы с глазами — краснеют белки и начинается конъюнктивит. У пациентов могут быть и кровотечения из носа.
Лечение «малой чумы»
При подозрении на туляремию следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Лечение проходит в стационаре, при этом изначально производится дифференциальная диагностика с чумой, а пациента помещают в отдельный бокс для особо опасных инфекций. После уточнения диагноза заболевшего туляремией переводят в общую палату.
При ранней диагностике «малая чума» эффективно лечится антибиотиками. Иногда проводят и внутривенное вливание дезинтоксикационного раствора. При инфекционно-токсическом шоке в схему лечения включают специальные препараты. Если происходит нагноение лимфоузлов и появляются свищевые ходы, то пораженный участок хирургически иссекают, а гнойное содержимое удаляют.