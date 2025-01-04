В Башкирии накажут водителя за жестокое обращение с лошадьми

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором табун бежит, еле поспевая за внедорожником. Местные жители отметили, что такую картину наблюдают не в первый раз. Владелец таким способом «перевозит» как лошадей, так и пони.
«Отделом госавтоинспекции Стерлитамака начато административное расследование в отношении водителя внедорожника, перевозившего лошадей в нарушение норм законодательства. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Стерлитамака.
Между тем, хозяйка животных телеграм-каналу «Честный репортаж» сообщила, что такой вариант «самый безопасный». Всего в конно-спортивном клубе 20 лошадей. Вопрос о покупке специального прицепа владелица не рассматривает. Ведь более чем пяти километров скакуны не пробегают.