В Башкирии накажут водителя за жестокое обращение с лошадьми

Между тем, хозяйка животных телеграм-каналу «Честный репортаж» сообщила, что такой вариант «самый безопасный». Всего в конно-спортивном клубе 20 лошадей. Вопрос о покупке специального прицепа владелица не рассматривает. Ведь более чем пяти километров скакуны не пробегают.