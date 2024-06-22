В Барселоне запретят сдавать туристам в аренду жилье

Правительство Барселоны заявило, что к 2028 году введет радикальное распоряжение, запрещающее сдавать квартиры в аренду туристам, чтобы обуздать рост цен на аренду недвижимости для местных жителей. Известно, что ограничения на временную аренду для туристов уже ввели на Канарских островах, в Лиссабоне и Берлине.
Мэр города Жауме Кольбони, придерживающийся левых взглядов, сказал 21 июня, что к ноябрю 2028 года Барселона аннулирует лицензии на 10 101 квартиру, которые в настоящее время сдаются по краткосрочному договору.
По словам Кольбони, проблема является очень актуальной, так как ежедневно в город прибывает до 25 000 туристов, ищущих временное жилье. Из-за этого многие жители Барселоны не могут позволить себе снять квартиру.
Ассоциация туристических апартаментов Apartur, которая занимается бронированием жилья в городе, назвала данное решение ошибкой. В будущем это может привести к росту бедности и безработицы из-за оттока туристов, а также к развитию нелегального рынка недвижимости.
Тем не менее коренные жители Барселоны поддерживают решение о запрете аренды жилья. Несколько местных ассоциаций уже призвали провести демонстрацию под лозунгом: «Хватит! Давайте покончим с туризмом!».
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Кристина Корчанова