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В Барселоне запретят сдавать туристам в аренду жилье

Из-за постоянного наплыва туристов в Барселону и «посуточного» бронирования жилья в городе, стоимость аренды квартир для местных жителей резко выросла. Чтобы избежать дальнейшего роста цен, власти планируют ввести новый запрет.

Источник: dom.mail.ru

Правительство Барселоны заявило, что к 2028 году введет радикальное распоряжение, запрещающее сдавать квартиры в аренду туристам, чтобы обуздать рост цен на аренду недвижимости для местных жителей. Известно, что ограничения на временную аренду для туристов уже ввели на Канарских островах, в Лиссабоне и Берлине.

Мэр города Жауме Кольбони, придерживающийся левых взглядов, сказал 21 июня, что к ноябрю 2028 года Барселона аннулирует лицензии на 10 101 квартиру, которые в настоящее время сдаются по краткосрочному договору.

По словам Кольбони, проблема является очень актуальной, так как ежедневно в город прибывает до 25 000 туристов, ищущих временное жилье. Из-за этого многие жители Барселоны не могут позволить себе снять квартиру.

Арендная плата за последние 10 лет выросла на 68%, а цены на покупку жилья в городе повысились на 38%.

Ассоциация туристических апартаментов Apartur, которая занимается бронированием жилья в городе, назвала данное решение ошибкой. В будущем это может привести к росту бедности и безработицы из-за оттока туристов, а также к развитию нелегального рынка недвижимости.

Тем не менее коренные жители Барселоны поддерживают решение о запрете аренды жилья. Несколько местных ассоциаций уже призвали провести демонстрацию под лозунгом: «Хватит! Давайте покончим с туризмом!».

Ранее эксперты назвали 10 самых дорогих городов для экспатов в 2024 году.

Кристина Корчанова