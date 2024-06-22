В Барселоне запретят сдавать туристам в аренду жилье

Правительство Барселоны заявило, что к 2028 году введет радикальное распоряжение, запрещающее сдавать квартиры в аренду туристам, чтобы обуздать рост цен на аренду недвижимости для местных жителей. Известно, что ограничения на временную аренду для туристов уже ввели на Канарских островах, в Лиссабоне и Берлине.