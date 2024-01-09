В Барселоне вывели бактерии для предотвращения появления прыщей и угрей

В Барселоне вывели новый вид бактерии, способной защитить кожу человека от образования угрей, прыщей и прочих кожных высыпаний, связанных с воспалением волосяных фолликулов. Как сообщили в Университете Помпеу Фабра (UPF, Барселона, Испания), исследование выполнили в университетской лаборатории трансляционной синтетической биологии. Воздействие нового препарата уже испытали на мышах, а результатами эксперимента по борьбе с акне поделились в журнале Nature Biotechnology.

Акне — это распространенное заболевание кожи, вызванное закупоркой или воспалением волосяных сальных фолликулов. Это могут быть белые и черные точки на коже, гнойнички, узелки, преимущественно на лице, лбу, груди, верхней части спины и плечах. Хотя прыщи наиболее распространены среди подростков, они могут поражать людей всех возрастов. Наиболее тяжелые случаи акне лечат антибиотиками, убивающими бактерии, живущие в фолликулах. Еще один способ лечения — препаратами на базе изотретиноина (ретиноевая кислота — производное витамина А).

«Мы разработали местную терапию с целенаправленным подходом, используя то, что уже есть в природе. Мы создали бактерию, которая живет в коже и заставляет ее производить то, что нужно нашей коже», — пояснила одна из авторов исследования и молекулярный биолог Настасья Кнёдльседер.

По ее словам, до сих пор Cutibacterium acnes, вызывающая акне, считалась трудно поддающейся воздействию. Исследователь подчеркнула, что задачей было отредактировать ДНК бактерии и получить полезные белки из ее генома. Это позволило заставить известную ранее бактерию предотвращать развитие угрей и прыщей, а не провоцировать их появление. Ученые стремились модифицировать геном Cutibacterium acnes таким образом, что эти микробы начали вырабатывать и выделять в окружающую среду белок NGAL, снижающий активность сальных желез. В результате этого размножение других микробов внутри волосяных фолликулов сильно замедляется, предотвращая развитие воспаления.

«Нами создана технологическая платформа, которая открывает возможности для редактирования любых бактерий для лечения множества заболеваний», — подчеркнул руководитель лабораторного исследования, профессор кафедры медицины и наук о жизни Барселонского университета Марк Гуэль.

В дальнейшем ученые видят перспективы применения разработки в лечении атопического дерматита, экзем и других воспалительных заболеваний кожи.

Ранее группа ученых из США и Бразилии на 3D-принтере напечатала кожу человека с мельчайшим волосяным покровом. Крохотные волоски из биочернил ученые считают прорывом в регенерации кожи. Открытие было совершено в ходе опытов с так называемыми сфероидами, трехмерными культурами клеток. Ученые создали кусочек кожи с функционально активными волосяными фолликулами. Вначале они в течение семи дней растили сфероид дермального сосочка из биочернил в специальной питательной среде, затем перенесли его в напечатанную кожу.