В бактериях из Шпицбергена обнаружили два ранее неизвестных антибиотика

Биологи обнаружили, что два вида арктических микробов, T091−5 из рода Rhodococcus и T160−2 из рода Kocuria, вырабатывали вещества, одно из которых особенно эффективно замедляло рост патогенной кишечной палочки, а второе — мешало ей прикрепляться к энтероцитам. Как надеются исследователи, последующее изучение этих микробов и антибиотиков поможет разработать эффективные методы производства этих биомолекул, а также создать на их базе новые лекарства от кишечных инфекций.