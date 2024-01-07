В Азове обнаружили клад серебряных монет Петровской эпохи

«В углубленном жилище XVIII века рядом с печкой под фрагментом керамики были завернуты в тряпочку 24 серебряных монеты — копейки Петровского времени, так называемая чешуя, это еще по архаической технологии, их делали овальной формы. Сначала вытягивали проволоку, потом проволоку делили на кусочки, плющили и чеканили монету. Потом копейки стали чеканить из меди, но чешуйки серебряные народ уважал, и еще в течение лет 50 предпочитал серебряные копейки медной монете», — сказал Масловский, уточнив, что такая сумма по меркам той эпохи примерно равна подушной подати с крестьянина минимум за полгода.