В Азове нашли необычный средневековый склеп XIV века

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При раскопках золотоордынского города Азака в центре современного города Азов в Ростовской области археологи обнаружили склеп XIV века с останками человека и домашнего кота. Это первая подобная находка за всю историю раскопок на юге России и Северном Кавказе. Об этом сообщает научно-исторический журнал «Родина».

Одна из главных особенностей склепа заключается в том, что он был сделан не из кирпича, а с помощью дерева. Ученые объяснили это дефицитом камня в Азаке XIV века.

«Каменные семейные усыпальницы были здесь большой редкостью. Горожане искали иной выход и сооружали деревянные семейные склепы, обшивая стенки могильной ямы дубовыми досками. Подобные захоронения на территории Золотой Орды нигде более не встречаются», — рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Еще одной необычной особенностью захоронения оказались находившиеся в нем останки взрослого кота. Дело в том что подобные ритуальные обычаи не характерны для ордынских или мусульманских склепов.

В настоящее время ученые смогли по ряду признаков установить, что питомец попал в склеп не случайно — его поместили туда спустя некоторое время после усопшего. По мнению исследователей, это был довольно влиятельный человек, указавший в завещании, чтобы после смерти с ним захоронили его любимое животное. С помощью современных методов исследования ученые смогут установить породу и ареал обитания питомца.

Незадолго до этого канадские строители случайно раскопали в Торонто человеческие захоронения, которые некогда были частью старинного кладбища коренных народов Канады. Это уже как минимум пятый подобный могильник, найденный на территории города за последние четыре месяца.