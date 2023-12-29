В Азии ученые открыли новый вид садовой ящерицы. Что о ней известно

Группа китайских ученых объявила об открытии нового вида ящериц, обнаруженных в ходе длительных полевых исследований в Южном Китае с 2009 по 2022 год. Ученые описали пресмыкающихся в издании ZooKeys.

Новый вид садовых ящериц получил название Ванга (Calotes wangi). Одна из главных особенностей этих пресмыкающихся состоит в нетипичном оранжевом оттенке языка и темных треугольных пятнах в области челюсти. Также новый вид отличается миниатюрным размером — длина ящериц составляет менее 9 см.

Эти пресмыкающиеся чаще всего встречаются в субтропических вечнозеленых широколиственных лесах и тропических лесах на юге Китая и севере Вьетнама. В случае опасности они бросаются в кусты или вскарабкиваются по стволам деревьев.

Новый вид получил свое наименование в честь профессора Юэчжао Вана (Yuezhao Wang), бывшего директора Лаборатории исследований амфибий и рептилий и Музея герпетологии. Таким образом авторы работы хотели отметить его вклад в развитие китайской герпетологии.

Игуаны особо активны с апреля по октябрь каждого года, а в тропиках — с марта по ноябрь. Их рацион питания состоит из различных насекомых и членистоногих.

Также известно, что на сегодняшний день новый вид не находится под угрозой исчезновения. Более того, этих ящериц некоторые жители Азии употребляют в пищу.

Ранее российские ученые открыли новый вид бабочки на острове Флорес в Индонезии. Это достаточно крупное оливково-коричневое насекомое с зеленоватыми пятнышками на крыльях. Новый вид бабочек оказался представителем семейства бражников, которые по поведению схожи с птицами колибри.