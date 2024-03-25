В Азербайджане обнаружили мифических амазонок

На территории некрополя бронзового века в азербайджанском городе Нахичевань нашли женские захоронения. Женщины, которые, по заключению археологов, жили около четырех тысяч лет назад, были погребены с наконечниками стрел, кинжалом, булавой и украшениями. Особенности останков позволяют заключить, что при жизни они часто стреляли из лука.