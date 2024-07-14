В Азербайджане нашли 3500-летнюю стоянку кочевников с нетронутой посудой

Тава Тепе находится на территории Азербайджана недалеко от границ Армении и Грузии. Между 1500 и 750 годами до нашей эры (поздний бронзовый век и ранний железный век) кочевые народы могли использовать Тава Тепе как место отдыха перед путешествием через горы. Здесь ученые нашли ритуальный стол с восемью углублениями.