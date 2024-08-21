В Айове археологи выкопали целый скелет мастодонта

Мастодонты встречаются исследователям реже, чем мамонты — а настолько хорошо сохранившиеся останки археологи обнаружили впервые. Обнаружил останки еще в 2022 году житель округа Уэйн — он просто нашел кусок кости, торчащий на дне ручья из земли, и решил рассказать о находке специалистам.
Археологи установили, что это бедренная кость мастодонта — а рядом нашли бивень, до сих пор прикрепленный к черепу животного. После этого, как объясняет портал IFLScience, 2 года ушло на сбор средств, необходимых для максимально эффективного извлечения скелета из земли. В августе 2024 года работы наконец начались, и в течение 12 дней ученые извлекали из земли скелет животного, оказавшийся в удивительно хорошем состоянии.
Радиоуглеродный след позволяет установить, что этот мастодонт жил примерно 13 600 лет назад, когда на американском континенте подходил к концу последний Ледниковый период. Примерно в это время животные полностью вымерли.
Мастодонты — родственники мамонтов и современных слонов. Они появились на планете примерно 3,5 миллиона лет назад и вымерли 10500 лет назад — так что обнаруженная особь как раз застала последний век своего вида. Ключевое различие между мамонтами и мастодонтами — зубы: у мастодонтов поверхность зубов имела более явные выступы, которые позволяли им пережевывать ветки деревьев, а мамонты питались травой, поэтому их зубы более плоские.
Кроме скелета на месте раскопок нашли несколько фрагментов инструментов, сделанных человеком. К моменту, когда жил обнаруженный мастодонт, на территории Айовы уже появились первые люди — ученые доказали, что они охотились на этих огромных животных и употребляли их в пищу. Найденные инструменты на несколько тысячелетий моложе останков, но тоже являются интересными находками — но, возможно, их владельцы что-то вырезали на скелете.
Когда изучение останков завершится, их выставят на всеобщее обозрение в Музее прерий в городе Коридон.
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