В Айове археологи выкопали целый скелет мастодонта

Археологи установили, что это бедренная кость мастодонта — а рядом нашли бивень, до сих пор прикрепленный к черепу животного. После этого, как объясняет портал IFLScience, 2 года ушло на сбор средств, необходимых для максимально эффективного извлечения скелета из земли. В августе 2024 года работы наконец начались, и в течение 12 дней ученые извлекали из земли скелет животного, оказавшийся в удивительно хорошем состоянии.