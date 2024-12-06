В Австрии закрыли производство конфет «Моцарт»

Salzburg Schokolade была основана в Зальцбурге в 1897 году. Рецепт знаменитого шоколада был создан местным кондитером Паулем Фюрстом в 1890 году. Свое название в честь Моцарта конфеты получили из-за того, что композитор родился именно в Зальцбурге. DerStandard пишет, что конфеты «Моцарт», которые выпускала Salzburg Schokolade, не являются оригинальным продуктом. По данным издания, те самые конфеты, которые были созданы в конце XIX века, до сих пор производит небольшая местная кондитерская.