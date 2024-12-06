В Австрии закрыли производство конфет «Моцарт»

Компания Salzburg Schokolade выпустила последнюю партию конфет «Моцарт» (Mirabell Mozartkugeln) на фабрике в Зальцбурге. Об этом пишет DerStandard.
О закрытии завода стало известно еще в июне, но фабрика работала вплоть до начала декабря. Американская компания Mondelez, которая владеет Mirabell, решила перенести производство за границу, но куда именно, не раскрыла.
Как рассказал управляющий директор фабрики Salzburg Schokolade Фридрих Пайль, распродана часть оборудования, однако покупателя на само здание пока не нашлось. Он также уточнил, что у большинства сотрудников предприятия рабочие контракты заканчиваются в декабре 2024 года, но есть те, чьи трудовые соглашения действуют до марта 2025 года.
Salzburg Schokolade подала заявление о банкротстве еще в 2021 году. В качестве основной причины кризиса называли пандемию коронавируса и локдаун, связанный с ней. Из-за сокращения числа туристов в Австрии популярность конфет «Моцарт», которые часто увозили с собой в качестве сувенира, упала. На момент подачи заявления о банкротстве долги компании составляли €27,3 млн, что было выше стоимости ее активов.
По данным DerStandard, в феврале 2022 года активы шоколадной фабрики выкупила румынская группа KEX Confectionery. Однако улучшить положение предприятия инвестору не удалось, и в декабре 2022 года он сократил часть сотрудников и производство.
Salzburg Schokolade была основана в Зальцбурге в 1897 году. Рецепт знаменитого шоколада был создан местным кондитером Паулем Фюрстом в 1890 году. Свое название в честь Моцарта конфеты получили из-за того, что композитор родился именно в Зальцбурге. DerStandard пишет, что конфеты «Моцарт», которые выпускала Salzburg Schokolade, не являются оригинальным продуктом. По данным издания, те самые конфеты, которые были созданы в конце XIX века, до сих пор производит небольшая местная кондитерская.
Конфеты изготавливают из марципана с добавлением фисташек, нуги и шоколада.