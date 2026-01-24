В Австрии раскрыли, чего добьется Трамп, забрав Гренландию

Дональд Трамп хочет войти в историю, присоединив Гренландию, заявила Карин Кнайсль.
Единственное, чего сможет добиться американский лидер Дональд Трамп, присоединив Гренландию к США, — это попасть в учебники истории. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Единственное рациональное объяснение того, почему Трамп может пойти на такой шаг, заключается в следующем: он наверняка войдет в учебники истории как человек, увеличивший территорию США на два миллиона квадратных километров, а значит, он войдет в историю», — сказала она в ходе дискуссии «Новая стратегия национальной безопасности США, ее значение для России и мира». Ее слова передает ТАСС.
Экс-глава МИД Австрии также обратила внимание на экономическую сторону вопроса, а именно на ресурсы, которые могут привлекать США в Гренландии, указав на ряд трудностей в этой сфере. Сейчас привлекать специалистов на остров для добычи ресурсов будет заметно дороже. При этом, по ее словам, специалистов, готовых отправиться в Гренландию, также немного.
Интерес Трампа к Гренландии обострился в начале 2026 года после военной операции США в Венесуэле и сопровождался жесткими заявлениями о необходимости установить контроль над островом ради безопасности и доступа к редкоземельным ресурсам. Планы Вашингтона вызвали резкую реакцию Дании, властей Гренландии и лидеров ЕС, которые предупредили, что любые силовые шаги США могут привести к кризису в НАТО и подорвать послевоенную систему безопасности в Европе.
На форуме в Давосе Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили «рамки будущего соглашения по Гренландии». Оно предполагает расширение военного присутствия США на острове, а также добычу ресурсов.