В Австрии раскрыли, чего добьется Трамп, забрав Гренландию

«Единственное рациональное объяснение того, почему Трамп может пойти на такой шаг, заключается в следующем: он наверняка войдет в учебники истории как человек, увеличивший территорию США на два миллиона квадратных километров, а значит, он войдет в историю», — сказала она в ходе дискуссии «Новая стратегия национальной безопасности США, ее значение для России и мира». Ее слова передает ТАСС.