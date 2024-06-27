Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австрии нашли 1500-летний ларец

Его изготовили для хранения христианских реликвий.

Археологи из Инсбрукского университета обнародовали результаты раскопок, проходивших в австрийской земле Каринтия. Во время исследований остатков христианского храма эксперты обнаружили фрагменты редкого ларца-реликвария. Об этом сообщается на сайте университета.

По данным экспертов, ларец изготовили примерно 1500 лет назад. Он сделан из слоновой кости. Изделие украшают изображения библейских сюжетов. На одном конце шкатулки нарисована фигура у подножия горы -человек отводит взгляд, над ним поднимается с неба рука, помещающая что-то между руками этого человека.

«Это типичное изображение передачи законов Моисею на горе Синай, начало завета между Богом и людьми из Ветхого Завета», — говорит руководитель команды археологов Джеральд Грабхерр.

Ларец был найден в поселении, оставленном жителями около 610 года нашей эры. Его раскопки ведутся еще с 2016 года. Там уже обнаружили остатки нескольких жилищ, христианских храмов, захоронения людей и другое.

В общей сложности в мире насчитывается порядка 40 подобных ларцов из слоновой кости.

Ранее археологи нашли в Суздале византийскую костяную накладку для шкатулки.

Айгуль Сабитова