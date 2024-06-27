В Австрии нашли 1500-летний ларец

Археологи из Инсбрукского университета обнародовали результаты раскопок, проходивших в австрийской земле Каринтия. Во время исследований остатков христианского храма эксперты обнаружили фрагменты редкого ларца-реликвария. Об этом сообщается на сайте университета.
По данным экспертов, ларец изготовили примерно 1500 лет назад. Он сделан из слоновой кости. Изделие украшают изображения библейских сюжетов. На одном конце шкатулки нарисована фигура у подножия горы -человек отводит взгляд, над ним поднимается с неба рука, помещающая что-то между руками этого человека.
«Это типичное изображение передачи законов Моисею на горе Синай, начало завета между Богом и людьми из Ветхого Завета», — говорит руководитель команды археологов Джеральд Грабхерр.
Ларец был найден в поселении, оставленном жителями около 610 года нашей эры. Его раскопки ведутся еще с 2016 года. Там уже обнаружили остатки нескольких жилищ, христианских храмов, захоронения людей и другое.
В общей сложности в мире насчитывается порядка 40 подобных ларцов из слоновой кости.
Ранее археологи нашли в Суздале византийскую костяную накладку для шкатулки.
Айгуль Сабитова