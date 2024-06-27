В Австрии нашли 1500-летний ларец

По данным экспертов, ларец изготовили примерно 1500 лет назад. Он сделан из слоновой кости. Изделие украшают изображения библейских сюжетов. На одном конце шкатулки нарисована фигура у подножия горы -человек отводит взгляд, над ним поднимается с неба рука, помещающая что-то между руками этого человека.