В австралийской пещере нашли ритуальные атрибуты. Как их использовали

Пещера Клоггс, вероятно, использовалась не как жилое помещение, а как уединенное место для проведения ритуалов. В 2020 году команда исследователей обнаружила в пещере деревянную палку, зарытую в отложениях. Радиоуглеродный анализ показал, что ей около 12 тыс. лет. Вторая палочка, найденная немного выше первой, оказалась возрастом около 11 тыс. лет. Они лежали на миниатюрных кострищах с камнями размером с ладонь и остатками травы и веточек. Палочки были изготовлены из деревьев рода Casuarina, традиционно используемых в церемониях аборигенов. Они были очищены от ветвей, смазаны жиром и слегка обожжены на концах.