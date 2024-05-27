В Австралии залили первую в мире дорожку из кофейного бетона

Ученые из австралийского Королевского Мельбурнского технологического института (RMIT) разработали технологию, позволяющую получать бетон, в состав которого входит кофейная гуща. Как сообщается на сайте института, первую в мире пешеходную дорожку из «кофейного» бетона недавно замостили в городке Гисборн, расположенном недалеко от Мельбурна.
На самом деле, экспериментальная дорожка состоит из трех отсеков — «кофейного», «древесного» (в бетон подмешаны древесные обрезки и опилки) и обычного, сделанного из стандартного бетона. Теперь прохожие, идущие по дорожке, будут испытывать эти виды покрытия на прочность.
Органические отходы, включая кофейную гущу и древесные обрезки и опилки, которые обычно отправляются на свалку, ответственны за 3% выбросов парниковых газов, поэтому вполне логично попытаться превратить этот мусор в ценный ресурс для строительной отрасли, отметил Раджив Ройчанд, один из авторов бетона нового типа.
Как делают кофейный бетон
Проблема в том, что органический мусор нельзя просто добавить в бетон, поскольку со временем он начнет разрушаться и снижать прочность строительного материала. Ройчанд и его коллеги разработали технологию, позволяющую преодолеть эту проблему — кофейную гущу доводят до температуры 350 градусов по Цельсию в бескислородной среде.
В результате получается биологический материал, который, при добавлении в бетон, делает его на 30% прочнее. Аналогичный метод подходит и для другой органики, включая древесные обрезки. При производстве бетона таким материалом можно заменять примерно 15% песка.
По оценкам ученых, каждый год в Австралии производится до 75 миллионов килограммов кофейной гущи. Этот объем теоретически сможет заменить до 655 миллионов килограммов речного песка, ресурс которого тоже не бесконечен. А во всем мире ежегодно на свалку отправляется до 10 миллиардов килограммов кофейной гущи, что может вылиться в экономию 90 миллиардов килограммов песка.