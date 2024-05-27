В Австралии залили первую в мире дорожку из кофейного бетона

По оценкам ученых, каждый год в Австралии производится до 75 миллионов килограммов кофейной гущи. Этот объем теоретически сможет заменить до 655 миллионов килограммов речного песка, ресурс которого тоже не бесконечен. А во всем мире ежегодно на свалку отправляется до 10 миллиардов килограммов кофейной гущи, что может вылиться в экономию 90 миллиардов килограммов песка.