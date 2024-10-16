В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен «таинственных» черных шаров

Как отметили сотрудники муниципалитета, один из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи «будет закрыт до тех пор, пока аварийным службам не удастся найти и собрать все выброшенные на берег черные шары неизвестного происхождения». «Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности. Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам», — сообщили в муниципалитете.