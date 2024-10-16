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В Австралии закрыли городской пляж из-за сотен «таинственных» черных шаров

СИДНЕЙ, 16 октября. /ТАСС/. Городской пляж расположенного на восточном побережье Австралии Сиднея был закрыт после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения. Об этом ТАСС сообщили в муниципалитете городского района Рэндвик.

Источник: Reuters

Как отметили сотрудники муниципалитета, один из самых популярных пляжей мегаполиса Куджи «будет закрыт до тех пор, пока аварийным службам не удастся найти и собрать все выброшенные на берег черные шары неизвестного происхождения». «Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности. Любителям пляжного отдыха рекомендовано не посещать Куджи и не прикасаться к обнаруженным там предметам», — сообщили в муниципалитете.

По словам муниципальных чиновников, «пока специалистам ничего не известно о природе таинственных черных объектов». «Мы собрали часть шаров и отправили их для изучения в управление охраны окружающей среды штата [Новый Южный Уэльс] и в агентство по контролю качества прибрежных вод, чтобы они могли определить происхождение и состав найденных нами шаров», — рассказали собеседники, отметив, что больше всего находки похожи на «шарики смолы, образующейся при контакте нефти с мусором и морской водой».