В Австралии закрыли девять пляжей из-за бело-серых шаров. Что это такое

На севере Сиднея закрыли девять пляжей после того, как на берегу были обнаружены бело-серые шары неизвестного происхождения. Об этом сообщается на сайте муниципалитета района Северные пляжи.
Большинство обнаруженных образцов имеют форму небольших шариков, при этом встречаются и более крупные формы.
Муниципалитет организовал безопасное удаление загрязнений и проводит проверку на всех расположенных в районе пляжах, говорится в заявлении.
Местные власти призвали жителей воздержаться от походов на эти участки побережья, пока ведется проверка и уборка территории. Всех, кто заметит подобный мусор на других пляжах, призвали связаться с муниципалитетом района.
Мэр Северных пляжей Сью Хейнс заявила, что эти шары «могут быть чем угодно»:
«На данный момент мы не знаем, что это такое, и это вызывает еще больше опасений», — сказала она.
Как сообщает The Guardian, на пляжах обнаружено уже тысячи шариков и их фрагментов. По словам экспертов, образования представляют собой скопления жира.
Подобная ситуация имела место в октябре 2024 года — тогда на городской пляж Куджи в Сиднее выбросило много шаров, которые сначала приняли за нефтяные сгустки. Однако последующий анализ показал, что они состоят из мыла, микропластика и различных химических веществ.
В составе шаров также были обнаружены следы рекреационных наркотиков. Каждый шарик включал от сотен до нескольких тысяч компонентов.
Наиболее вероятным источником образования шаров стали бытовые и промышленные отходы. При этом компания Sydney Water сообщила, что проблем с очищением воды на ее объектах не зафиксировано. Точное место образования этих шаров остается неизвестным.
В начале декабря шарики вновь вынесло на берег на юге Сиднея. Тогда отдыхающих предупредили, чтобы они держались подальше от пляжа. Представители партии «Зеленые» заявили, что Агентство по охране окружающей среды «не приблизилось» к обнаружению источника загадочных шаров.