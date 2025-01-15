В Австралии закрыли девять пляжей из-за бело-серых шаров. Что это такое

Подобная ситуация имела место в октябре 2024 года — тогда на городской пляж Куджи в Сиднее выбросило много шаров, которые сначала приняли за нефтяные сгустки. Однако последующий анализ показал, что они состоят из мыла, микропластика и различных химических веществ.