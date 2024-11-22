В Австралии выпустили в океан пингвина, приплывшего из Антарктиды

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Императорский пингвин по кличке Гас, совершивший самостоятельное путешествие из Антарктиды в Австралию и оставленный под присмотром специалистов до восстановления и набора веса, в пятницу был выпущен в океан, сообщает местная газета Albany Advertiser.
Ранее сообщалось, что императорский пингвин, получивший кличку Гас, был найден в начале ноября в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Птица проделала путь из Антарктиды в 3,4 тысячи километров. Результаты обследования показали, что пингвин истощен: обычные представители этого вида весят 40 килограммов, в то время как масса Гаса составляла чуть больше половины нормы, на фоне чего было решено оставить его под присмотром до восстановления и набора веса.
«Проведя 20 дней в реабилитационном центре и пройдя ветеринарные осмотры, императорский пингвин был выпущен в Южный океан… у южного побережья Западной Австралии в пятницу», — пишет издание.
Как отмечает газета, под присмотром австралийских специалистов вес императорского пингвина увеличился до 24,7 килограммов.
«С того момента, как мы получили его (пингвина — ред.), он набрал 3,5 килограмма… и сейчас у него более массивная форма — он выглядит действительно хорошо», — приводит издание слова сотрудницы центра по охране животных и птиц Кэрол Биддалф.
Императорский пингвин, или пингвин Форстера, считается самым крупным и наиболее приспособленным к низким температурам из семейства пингвиновых. Этот вид обитает исключительно в Антарктике, поэтому появление представителя этого вида в Австралии является уникальным случаем.