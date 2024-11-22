В Австралии выпустили в океан пингвина, приплывшего из Антарктиды

Ранее сообщалось, что императорский пингвин, получивший кличку Гас, был найден в начале ноября в городе Денмарк на южном побережье штата Западная Австралия. Птица проделала путь из Антарктиды в 3,4 тысячи километров. Результаты обследования показали, что пингвин истощен: обычные представители этого вида весят 40 килограммов, в то время как масса Гаса составляла чуть больше половины нормы, на фоне чего было решено оставить его под присмотром до восстановления и набора веса.