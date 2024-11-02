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В Австралии умер крупнейший содержавшийся в неволе крокодил

В Австралии 2 ноября умер самый крупный из живших в неволе крокодилов, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Рептилию звали Кассий. Длина крокодила составляла 5,48 м, вес — более тонны, а предполагаемый возраст — более 110 лет.

В зоопарке Marineland Melanesia Crocodile Habitat, где жил Кассий, заявили, что состояние крокодила ухудшилось 15 октября. «Он был очень стар и, как считается, жил слишком долго для дикого крокодила», — говорится в сообщении организации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как пишет Reuters, Кассия перевезли в заповедник в 1987 году. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого крупного крокодила в мире, живущего в неволе, после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, который имел длину 6,17 м.