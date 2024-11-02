В Австралии умер крупнейший содержавшийся в неволе крокодил

В зоопарке Marineland Melanesia Crocodile Habitat, где жил Кассий, заявили, что состояние крокодила ухудшилось 15 октября. «Он был очень стар и, как считается, жил слишком долго для дикого крокодила», — говорится в сообщении организации в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).