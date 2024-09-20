В Австралии украли статую медведя за 60 тысяч долларов

Скульптуру создали австралийские художники Джилли и Марк Шаттнер. Местные власти оценили ее стоимость в 60 тысяч долларов (почти 5 млн рублей). Скульптура представляет собой медведя на двухместном велосипеде. Он одет в брюки и рубашку, также на нем очки и туфли. Статуя находилась возле торгового центра Barkly Square.