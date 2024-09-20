В Австралии украли статую медведя за 60 тысяч долларов

Скульптуру создали австралийские художники Джилли и Марк Шаттнер. Местные власти оценили ее стоимость в 60 тысяч долларов (почти 5 млн рублей). Скульптура представляет собой медведя на двухместном велосипеде. Он одет в брюки и рубашку, также на нем очки и туфли. Статуя находилась возле торгового центра Barkly Square.
Полицейские выяснили, что рано утром 18 сентября трое преступников украли «блестящего медведя». С помощью болгарки они сняли скульптуру, поместили ее в грузовик и уехали.
Джилли и Марк Шаттнер известны своими скульптурами животных и различными абстрактными фигурами по всему миру. Художники отметили, что создали статую медведя, чтобы «привнести чувство чуда и восторга в повседневность». Осознание же того, что «кто-то воспользовался ею таким жестоким образом», «опустошило» авторов. Художники после произошедшего «убиты горем», пишет The Guardian.
Преступники часто крадут произведения искусства. Так, недавно из лондонского музея Grove похитили знаменитую картину Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». Однако вскоре причастных к краже поймали.