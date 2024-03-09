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В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб. Видео

Стадо кенгуру ворвалось на территорию гольф-клуба Heritage Golf and Country Club в австралийском штате Виктория. Кадры опубликовал на странице в Х игрок Стивен Рош.

Он рассказал, что появление животных не стало для него чем-то новым, однако в таком количестве он их не видел. Кенгуру вели себя мирно — не нападали на людей и не повредили само поле.

Бродячие кенгуру — обычное явление на полях для гольфа по всей Австралии. В частности, в гольф-клубе Anglesea, расположенном в том же штате, живут порядка 200 восточных серых кенгуру. Они обитали там долгое время, владевшей этой землей ранее фермер продал ее под гольф-поля при условии, что кенгуру продолжат жить на территории.