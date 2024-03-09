В Австралии сотни кенгуру захватили гольф-клуб. Видео

Бродячие кенгуру — обычное явление на полях для гольфа по всей Австралии. В частности, в гольф-клубе Anglesea, расположенном в том же штате, живут порядка 200 восточных серых кенгуру. Они обитали там долгое время, владевшей этой землей ранее фермер продал ее под гольф-поля при условии, что кенгуру продолжат жить на территории.