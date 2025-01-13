В Австралии самолет упал в кишащие крокодилами воды

Очевидцы заметили летевший на небольшой высоте самолет около 9 утра. «Казалось, что с судном тогда не было никаких проблем», — говорит одна из свидетелей. По ее словам, часа через два она увидела полицейских, а потом и самолет — он находился в 50−75 м от плотины.