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В Австралии самолет упал в кишащие крокодилами воды

Есть погибший.

Источник: NTGovernment

В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет. Воздушное судно упало в воды, кишащие крокодилами, сообщают Sky News, 9News, Daily Mail.

Самолет разбился в Мидл-Пойнте, в 67 км от города Дарвин, в воскресенье. В полицию сообщение об инциденте поступило приблизительно в 10:20 по местному времени (3:20 утра мск).

На борту находилось два человека. В результате авиакатастрофы скончался 63-летний пилот, его тело нашли внутри самолета. 29-летнюю пассажирку на вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина.

Очевидцы заметили летевший на небольшой высоте самолет около 9 утра. «Казалось, что с судном тогда не было никаких проблем», — говорит одна из свидетелей. По ее словам, часа через два она увидела полицейских, а потом и самолет — он находился в 50−75 м от плотины.

Полиция ведет расследование инцидента.

Самолет разбился на территории заповедника Fogg Dam, в этой местности обитают гребнистые крокодилы, питоны, различные виды птиц и черепахи. Плотина здесь была построена 1950-е годы для орошения в рамках проекта Humpty Doo Rice. Сельскохозяйственный план потерпел неудачу, а плотина стала прибежищем для диких животных.