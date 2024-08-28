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В Австралии разрешили не отвечать начальству в нерабочее время

В Австралии провели опрос, который показал, что жители страны работают сверхурочно в среднем 281 час в год без дополнительной оплаты. В связи с этим на материке приняли закон, разрешающий не отвечать начальству в нерабочее время. Он начал действовать 26 августа.

Источник: Freepik

Теперь работники могут при желании игнорировать звонки и сообщения руководства после окончания рабочего дня, не опасаясь каких-либо санкций. Закон приняли для защиты права сотрудников на личную жизнь. Новый закон получил среди работников название «право на отключение», сообщает Би-би-си.

Подобные правила действуют более чем в 20 странах. Закон не подразумевает запрет для руководителей на общение с подчиненными. Однако он дает сотрудникам право не отвечать на сообщения и звонки.

Если между начальством и работниками возникнут разногласия по поводу новых правил, сначала им нужно будет попытаться решить вопросы самостоятельно. Если это не удастся, в дело может вмешаться Австралийская комиссия по справедливому труду (Fair Work Commission, FWC).

Организация может официально приказать работодателю прекратить контакты с сотрудником в нерабочее время. Вместе с тем комиссия может обязать сотрудника отвечать на звонки и сообщения, если его отказ отвечать на звонки или сообщения после конца рабочего дня сочтут «необоснованным».

За игнорирование требований FWC предусмотрены штрафы до 19 000 австралийских долларов (более $12 000) для сотрудника и до 94 000 австралийских долларов (более $63 000) для компании.

От работы важно успевать отдохнуть, иначе может случиться выгорание. Ранее эксперты объяснили, как от него защититься.