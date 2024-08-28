В Австралии разрешили не отвечать начальству в нерабочее время

Теперь работники могут при желании игнорировать звонки и сообщения руководства после окончания рабочего дня, не опасаясь каких-либо санкций. Закон приняли для защиты права сотрудников на личную жизнь. Новый закон получил среди работников название «право на отключение», сообщает Би-би-си.
Подобные правила действуют более чем в 20 странах. Закон не подразумевает запрет для руководителей на общение с подчиненными. Однако он дает сотрудникам право не отвечать на сообщения и звонки.
Если между начальством и работниками возникнут разногласия по поводу новых правил, сначала им нужно будет попытаться решить вопросы самостоятельно. Если это не удастся, в дело может вмешаться Австралийская комиссия по справедливому труду (Fair Work Commission, FWC).
Организация может официально приказать работодателю прекратить контакты с сотрудником в нерабочее время. Вместе с тем комиссия может обязать сотрудника отвечать на звонки и сообщения, если его отказ отвечать на звонки или сообщения после конца рабочего дня сочтут «необоснованным».
За игнорирование требований FWC предусмотрены штрафы до 19 000 австралийских долларов (более $12 000) для сотрудника и до 94 000 австралийских долларов (более $63 000) для компании.
От работы важно успевать отдохнуть, иначе может случиться выгорание. Ранее эксперты объяснили, как от него защититься.