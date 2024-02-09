В Австралии разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

Парламент Австралии обсуждает принятие закона, который даст работникам право игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочее время, не опасаясь при этом штрафов. В то же время работодателя, нарушившего это требование, можно будет оштрафовать. Об этом сообщает Reuters.