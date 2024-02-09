В Австралии разрешат игнорировать звонки от начальства в нерабочее время

Парламент Австралии обсуждает принятие закона, который даст работникам право игнорировать звонки и сообщения от начальства в нерабочее время, не опасаясь при этом штрафов. В то же время работодателя, нарушившего это требование, можно будет оштрафовать. Об этом сообщает Reuters.
Министр труда Тони Берк заявил, что на сегодняшний день большинство сенаторов поддерживают принятие этого закона. Как отметил чиновник, благодаря этому нововведению сотрудникам больше не придется фактически работать сверхурочно без оплаты.
По мнению правительства, подобная правовая норма защитит права работников и поможет им соблюдать баланс между личной жизнью и работой.
«Таким способом мы хотим сказать, что тот человек, которому не платят зарплату за 24-часовую работу, не должен подвергаться наказанию за то, что он находится вне доступа после рабочего дня», — заявил премьер-министр Энтони Альбанезе.
К слову, аналогичный закон уже действует в ряде стран Европейского Союза, среди которых Франция и Испания. В России этот вопрос регулируется Трудовым кодексом.
Ожидается, что законопроект будет внесен в парламент на этой неделе. Помимо этого нововведения, в нем содержатся новые условия для перехода от временной к постоянной работе, а также обновленные стандарты для временных сотрудников.
Ранее в России был принят закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет. До этого норма распространялась на родителей, у которых есть дети в возрасте до 14 лет.