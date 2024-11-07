В Австралии разработали бокал для вина на принципе реактивного двигателя

По данным издания, разработка хрустального бокала велась на протяжении восьми лет. За это время производитель успел выпустить усовершенствованные бокалы для пива, джина и бурбона.
Дизайнер и владелец компании Денвер Крамер, как пишет Decanter, при создании винного бокала искал вдохновение в устройстве реактивных двигателей. В частности, в том, как связаны в них движение и потоки воздуха.
По его словам, в новом бокале аэрацию вина можно самостоятельно регулировать. Если вращать бокал против часовой стрелки, то вариант аэрации будет более жестким. При этом вращение бокала по часовой стрелке сделает аэрацию мягче.
Как пишет Decanter, бокал подходит для тихих красных и белых вин, однако не подходит для игристого. При этом он выполняет функцию декантера в миниатюре.
Согласно данным «Яндекс Поиска», винные бокалы стали самыми популярными аксессуарами, связанными с вином, которые искали пользователи в России с 1 января 2022 года. В пятерку лидеров также вошли декантер, штопор, электроштопор и аэратор.