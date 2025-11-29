Популярные темы
В Австралии призвали власти пересмотреть помощь Украине

Макрей: Австралии следует пересмотреть помощь Киеву после скандала с Ермаком.

Источник: РИА "Новости"

ДЖАКАРТА, 29 ноя — РИА Новости. Властям Австралии необходимо пересмотреть помощь Украине на фоне коррупционного скандала и отставки Андрея Ермака с поста главы офиса Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с РИА Новости австралийский политический комментатор и бывший законодатель Эдриан Макрей.

В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили. Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.

«Австралии следует, безусловно, пересмотреть свою щедрость и готовность жертвовать деньги налогоплательщиков на то, что теперь стало вопиющим образом разоблачено как один из крупнейших коррупционных скандалов современности», — сказал агентству Макрей.

По словам политического комментатора, австралийский политический класс во главе с премьером Энтони Альбанезе «продолжает позориться», следуя указке Лондона в слепой помощи киевскому режиму.

«Альбанезе и его министр иностранных дел Пенни Вонг продолжают оправдывать передачу сотен миллионов долларов самому коррумпированному в мире режиму в Киеве», — объяснил собеседник агентства.