В Австралии приняли решение усыпить 90 косаток, выброшенных на берег

На северо-западное побережье Тасмании (Австралия) выбросилось 157 косаток, 90 из них выжили. Из-за того, что спасателям не удалось вернуть морских млекопитающих в воду, было принято решение подвергнуть их эвтаназии, — пишет The Guardian.
18 февраля эксперты по охране морской среды вместе с ветеринарами прибыли на место происшествия и подтвердили, что 90 косаток остались живы. Установить причину, по которой млекопитающие выбросились на берег, на данный момент не удалось.
Эксперты объяснили, что вернуть животных в воду невозможно из-за особенностей береговой линии и трудностей с доставкой специализированного оборудования в отдаленный район. Чтобы избавить косаток от страданий, было принято решение усыпыть их. Крис Карлион (Kris Carlyon), проводивший расследование, объяснил, что «эвтаназия животных такого размера осуществляется с помощью огнестрельного оружия».
Это сложная ситуация, но когда мы поймем, что это лучший исход для животного из соображений защиты животных, мы, конечно, выполним эту работу и сделаем это настолько быстро и гуманно, насколько это возможно.
Согласно официальной статистике, последний случай массового выброса косаток на берег произошел в июне 1974 года на пляже Блэк-Ривер близ Стэнли, также на северо-западном побережье Тасмании (Австралия). Тогда погибло около 170 особей.
Департамент охраны окружающей среды Тасмании заявил, что все киты, даже умершие, являются охраняемыми видами, поэтому все, кто решит потрогать их туши, совершит преступление.
Ранее рассказывали, что более тысячи мертвых морских черепах выбросило на берег в Индии.