В Австралии придумали повязку на голову для людей с СДВГ. Зачем это нужно

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — нейропсихологическое расстройство, встречающееся у 5−8% детей школьного возраста и сохраняющееся во взрослом возрасте в 60% случаев. Данный синдром встречается у мальчиков в 4−5 раз чаще, чем у девочек. Часть детей «перерастают» свою гиперактивность, то есть у них в подростковом возрасте исчезают симптомы заболевания. Но у половины детей проявления СДВГ переходят и в подростковый, и во взрослый возраст (особенно, если не заниматься их лечением). У патологии есть более десятка симптомов.