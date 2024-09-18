В Австралии придумали повязку на голову для людей с СДВГ. Зачем это нужно

Австралийский стартап Neurode заявил о разработке, меняющей подход к лечению синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Вместо традиционного приема лекарств исследователи предлагают использовать неинвазивную легкую электрическую стимуляцию мозга. Для этого предназначена повязка на голову, которую нужно носить 20 минут в день.
Как пишет портал New Atlas, стартап основала нейробиолог Натали Гуайярду, у которой в возрасте пяти лет диагностировали СДВГ. Вместе с инженером Дамианом Софревски она собрала $3,7 млн для вывода устройства на рынок и готова приступить к испытаниям продукта на добровольцах.
Поясняется, что устройство обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры (ПФК), обширного участка коры головного мозга, расположенного в передней доле. ПФК контролирует исполнительную функцию и фокусировку.
Создатели утверждают, что при ношении устройства в течение 20 минут в день стимуляция мозга помогает управлять фокусом, памятью и импульсным контролем. Neurode подключается к приложению для мониторинга мозга, данные активности ПФК можно контролировать через смартфон. В приложение интегрирован помощник на основе искусственного интеллекта по имени Рэй, в первую очередь помогающий пользователям настроить работу устройства и систематизировать собственную активность в течение дня.
У взрослых с СДВГ могут наблюдаться проблемы с запоминанием задач, планированием. То, что может восприниматься как лень или рассеянность, на самом деле связано с нарушением регуляции нейромедиаторов (биологически активные вещества, передающие сигналы мозгу от нервных клеток) в префронтальной коре, на которую и нацелена работа Neurode.
Сейчас авторы набирают пул добровольцев для испытаний. Подробностей о том, сколько может стоить устройство, нет. На сайте компании отмечается, что повязка в настоящее время находится на стадии клинической разработки и не разрешена к широкому использованию. Первые тестистировщики сообщали, что не чувствовали ничего во время ее ношения или ощущали легкое покалывание, сообщает Neurode.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — нейропсихологическое расстройство, встречающееся у 5−8% детей школьного возраста и сохраняющееся во взрослом возрасте в 60% случаев. Данный синдром встречается у мальчиков в 4−5 раз чаще, чем у девочек. Часть детей «перерастают» свою гиперактивность, то есть у них в подростковом возрасте исчезают симптомы заболевания. Но у половины детей проявления СДВГ переходят и в подростковый, и во взрослый возраст (особенно, если не заниматься их лечением). У патологии есть более десятка симптомов.
Ранее в Институте радиоэлектроники и интеллектуальных технических систем (подразделение Севастопольского государственного университета) научили нейросеть диагностировать синдром дефицита внимания и гиперактивности. ИИ выдает точные диагнозы более чем в 90% случаев, ускоряет процесс диагностики, может обобщать достаточно большие объемы данных и уменьшает степень субъективности результатов.