В Австралии поймали огромную «рыбу судного дня», предвестника катастроф

Как правило, сельдяные короли плавают на глубине 1 тыс. м, их тела при этом сохраняют вертикальное положение. Выглядят же они словно некое древнее существо. Как отметили в публикации, такой улов — довольно редкий в этих краях. При этом сельдяные короли студенистые и не очень вкусные, так что их не часто подают к столу.