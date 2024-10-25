В Австралии поймали огромную «рыбу судного дня», предвестника катастроф

В Австралии возле острова Мелвилл поймали громадного сельдяного короля, представителей этого вида также называют «рыба судного дня». Столь грозное наименование обитатель глубин получил из-за легенды, согласно которой высшие силы посылают эту рыбу в качестве предупреждения. Голову недавно пойманной гигантской особи в Daily Mail сравнили по размерам с лошадиной мордой, а глаза — с блюдцами.
Рыбу выловили во время чартерного выезда, за штурвалом судна был шкипер Кертис Петерсон из компании Tiwi Islands Adventures.
Как правило, сельдяные короли плавают на глубине 1 тыс. м, их тела при этом сохраняют вертикальное положение. Выглядят же они словно некое древнее существо. Как отметили в публикации, такой улов — довольно редкий в этих краях. При этом сельдяные короли студенистые и не очень вкусные, так что их не часто подают к столу.
Фото разместили на странице в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Снимок прокомментировали более 1300 пользователей. Некоторые даже поинтересовались, не сгенерировано ли изображение нейросетью.
«Да это же волшебный дракон, который плавает в морских глубинах», «Это морской конек, оставшийся в живых со времен исчезновения динозавров», — шутят пользователи.
Сельдяные короли достигают более 10 м в длину, самая крупная из зарегистрированных особей была 11 м в длину, а весила более 272 кг. По неофициальным сообщениям, «рыбы судного дня» вырастают и до 17 м.
У сельдяных королей нет чешуи, ее заменяют гладкие костные бугры, благодаря которым у создания серебристый окрас.