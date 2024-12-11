В Австралии потеряли 323 флакона со смертельными вирусами

«Конечно, все подобные исследования проводятся в тайне, но мы не знаем, было ли это каким-либо образом использовано в качестве оружия. Процесс превращения вируса в оружие очень сложен, и это не то, чем занимается дилетант», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения.