В Австралии потеряли 323 флакона со смертельными вирусами

В лаборатории в австралийском Квинсленде пропали 323 образца живых вирусов, включая опасные вирус Хендра, лиссавирус и хантавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Тим Николс.
Как уточнил глава ведомства, пропажа произошла еще в 2021 году в результате «серьезного нарушения протоколов биологической безопасности», однако обнаружили только в августе 2023 года.
Примерно 100 из пропавших флаконов содержали смертельный вирус Хендра, два флакона — хантавирус, а 223 флакона — образцы лиссавируса.
Вирус Хендра впервые обнаружили в середине 1990-х годов в Австралии после заражения и гибели нескольких лошадей. Не так много людей заразились, однако большая часть инфицированных людей умерла.
«Вирус Хендра имеет показатель смертности среди людей в 57% и оказывает разрушительное воздействие на инфицированных, их семьи, а также на ветеринарную и коневодческую отрасли», — приводит издание Newsweek слова профессора кафедры общественного и экосистемного здоровья в Колледже ветеринарной медицины Корнеллского университета Райна Плоурайта.
Хантавирус переносят грызуны, а смертность составляет около 38%. Лиссавирус похож на бешенство и также имеет высокий уровень смертности.
«Конечно, все подобные исследования проводятся в тайне, но мы не знаем, было ли это каким-либо образом использовано в качестве оружия. Процесс превращения вируса в оружие очень сложен, и это не то, чем занимается дилетант», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения.