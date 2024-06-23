В Австралии обнаружили остатки древней коры Земли

Датирование оказалось возможным благодаря тому, что цирконы были заключены в другой минерал, называемый титанитом, который химически более стабилен, чем циркон в дайке. Стабильность титанитовой брони защищала древние кристаллы циркона от изменений химических условий, давления и температуры по мере продвижения расплавленных пород вверх. Во время этого неэкранированные кристаллы циркона в дайке сильно видоизменились.