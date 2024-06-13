В Австралии обнаружили новый вид громадных летающих ящеров

Ранее сообщалось о находке в Зимбабве. Там возле озера Кариба обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров — Musankwa sanyatiensis. Они представлены остатками задней ноги, в том числе костями бедра, голени и лодыжки. Возраст окаменелостей — 210 млн лет назад. По данным эволюционного анализа, Musankwa sanyatiensis относится к группе двуногих динозавров с длинной шеей Sauropoda Morpha. Травоядный Musankwa sanyatiensis весил приблизительно 390 кг и был одним из крупнейших ящеров среди своих современников.