В Австралии обнаружили новый вид громадных летающих ящеров

В Австралии нашли останки ранее неизвестного вида птерозавров. Его назвали Haliskia peterseni, сообщается на сайте Университета Кертин, под руководством сотрудников которого проходило исследование. Результаты работы также опубликованы в Scientific Reports. В числе авторов научной статьи — палеонтолог Адель Пентланд (Adele H. Pentland).
Останки были обнаружены в Западном Квинсленде еще в 2021 году. Только сейчас удалось установить, что они принадлежат новому виду.
Размах крыльев Haliskia peterseni составлял 4,6 м. Этот грозный хищник жил 100 млн лет назад. В то время большая часть нынешнего Западного Квинсленда находилась под водой.
Сохранились нижняя челюсть, часть верхней челюсти, 43 зуба, позвонки, ребра, кости крыльев и часть ноги. А также тонкие кости горла (throat), которые свидетельствуют, что у Haliskia peterseni был мускулистый язык, удобный при поедании рыбы и головоногих моллюсков.
По мнению экспертов, недавно выявленный вид относится к роду птерозавров, известному как анхангвера. Его представители обитали на территории современных Бразилии, Англии, Марокко, Китая, Испании и США.
Ранее сообщалось о находке в Зимбабве. Там возле озера Кариба обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров — Musankwa sanyatiensis. Они представлены остатками задней ноги, в том числе костями бедра, голени и лодыжки. Возраст окаменелостей — 210 млн лет назад. По данным эволюционного анализа, Musankwa sanyatiensis относится к группе двуногих динозавров с длинной шеей Sauropoda Morpha. Травоядный Musankwa sanyatiensis весил приблизительно 390 кг и был одним из крупнейших ящеров среди своих современников.