В Австралии обнаружили новый подвид самого опасного паука в мире

Австралийские ученые открыли новый вид самого ядовитого паука в мире — сиднейского воронкообразного паука. Новый вид получил неофициальное прозвище Big Boy (Большой парень) из-за своих крупных размеров и длинных клыков. Об этом сообщает Reuters.
Крупный ядовитый паук впервые был обнаружен в начале 2000-х годов недалеко от города Ньюкасл, расположенного в 170 км к северу от Сиднея. Обнаружил насекомое Кейн Кристенсен, любитель пауков и бывший глава отдела пауков в Австралийском парке рептилий.
Редкую особь изучили ученые Австралийского музея, Университета Флиндерса и Института Лейбница. Они подтвердили, что Большой парень относится к новому виду, которому дали название Atrax christenseni в честь Кейна Кристенсена. Новый вид имеет довольно крупные размеры — 9 см в длину. Он больше обычного сиднейского воронкообразного паука, который в среднем вырастает до 5 см.
Сиднейский воронковый паук считается самым ядовитым пауком в мире. У самца также более тонкие ноги и есть шпора, расположенная на третьем сегменте второй ноги. Этот крошечный придаток спасает жизнь самцу — удерживает клыки самки во время спаривания. Питаются представители вида, как правило, насекомыми, но могут съесть и лягушку, и даже ящерицу.
Эти пауки отличаются длинными клыками и увеличенными железами с ядом. Ученые подчеркнули, что яд нового вида столь же опасен, как и у других представителей этого семейства. Отмечается, что еще в 1980-х годах против укусов таких пауков было разработано эффективное противоядие. С момента его создания в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода (до этого от укусов таких пауков погибли 13 человек).
Пауки рода Atrax обычно встречаются в радиусе 150 км от Сиднея и наиболее активны с ноября по апрель. Они часто заползают в дома, гаражи, спальни и другие помещения. Кейн Кристенсен подтвердил, что эти пауки представляют потенциальную опасность и призвал не прикасаться к ним.
В начале 2024 года в Австралии обнаружили крупнейшего самца сиднейского воронкообразного паука, который считается самым ядовитым пауком в мире. У него были клыки, способные проткнуть человеческий ноготь. Новому обитателю из рода смертоносных сиднейских воронковидных пауков дали имя Геркулес. Длина особи — 7,9 см, что превосходит предыдущего рекордсмена парка 2018 года, самца воронкообразного паука по имени Колосс.
Ранее стало известно, что в Великобритании спасли от вымирания популяцию болотных пауков вида Dolomedes plantarius размером с крысу. Несмотря на внушительные размеры, эти пауки совершенно не опасны для человека. Уникальный вид пауков долгое время находился под угрозой исчезновения из-за разрушения естественной среды обитания — болот и водоемов. Особенность этих пауков заключается в их полуводном образе жизни. Они могут передвигаться по поверхности воды благодаря длинным лапам, покрытым особыми волосками. В их рацион входят насекомые, мелкие рыбы и головастики.