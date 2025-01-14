В Австралии обнаружили новый подвид самого опасного паука в мире

Эти пауки отличаются длинными клыками и увеличенными железами с ядом. Ученые подчеркнули, что яд нового вида столь же опасен, как и у других представителей этого семейства. Отмечается, что еще в 1980-х годах против укусов таких пауков было разработано эффективное противоядие. С момента его создания в стране не было зафиксировано ни одного летального исхода (до этого от укусов таких пауков погибли 13 человек).