В Австралии обнаружили крупнейшего самца самого ядовитого паука в мире
Он достигает в размере почти 8 см. Паука назвали Геркулесом.
Он достигает в размере почти 8 см. Паука назвали Геркулесом.
Крупнейший самец самого ядовитого паука в мире с клыками, способными проткнуть человеческий ноготь, обнаружен в Австралии. Об этом сообщило агентство The Associated Press.
Его нашли случайно и передали в Австралийский парк рептилий, где уже содержатся представители его вида. Новому обитателю из рода смертоносных сиднейских воронковидных пауков дали имя Геркулес. Его нашли на побережье, примерно в 80 км к северу от Сиднея, и первоначально передали в местную больницу. Там его осмотрели эксперты по паукам из парка рептилий и поняли, что это самый крупный экземпляр мужского пола, когда-либо встреченный в Австралии.
Сиднейские воронкообразные пауки обычно в длину от 1 до 5 см, причем самки преимущественно крупнее самцов, хотя и не так опасны. Вид населяет лесные массивы Австралии. Теперь Геркулес послужит обществу, пойманные пауки подвергаются «доению» для получения яда, необходимого для изготовления жизненно важного противоядия.
«Мы привыкли, что парку дарят довольно больших воронкообразных пауков, однако получить такого большого самца — все равно, что сорвать джекпот. При наличии в нашей коллекции самца такого размера, выход его яда может быть внушительным, что станет невероятно ценным», — сказала хранительница пауков в Австралийском парке рептилий Эмма Тени.
Сиднейский воронковый паук считается самым ядовитым пауком в мире. У самца также более тонкие ноги и есть шпора, расположенная на третьем сегменте второй ноги. Этот крошечный придаток спасает жизнь самцу, удерживает клыки самки во время спаривания. Питаются представители вида, как правило, насекомыми, но могут съесть и лягушку, и даже ящерицу.
Ранее в Австралии открыли около 40 новых видов пауков, обитающих в норах. В подземных укреплениях животные пытаются укрыться от засушливого климата. Только за последние шесть месяцев исследователи обнаружили более 136 подобных нор. А недавно в штате Новый Южный Уэльс нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость гигантского паука — неизвестный науке вид существовал в эпоху миоцена (около 11−16 млн лет назад). Паук принадлежал к семейству Barychelidae — это первая окаменелость данного семейства, обнаруженная во всем мире. Ученые дали виду официальное название Megamonodontium mccluskyi и рассказали, что причиной вымирания этого вида стал изменившийся со временем, более засушливый климат Австралии.