В Австралии обнаружили крупнейшего самца самого ядовитого паука в мире

Крупнейший самец самого ядовитого паука в мире с клыками, способными проткнуть человеческий ноготь, обнаружен в Австралии. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Его нашли случайно и передали в Австралийский парк рептилий, где уже содержатся представители его вида. Новому обитателю из рода смертоносных сиднейских воронковидных пауков дали имя Геркулес. Его нашли на побережье, примерно в 80 км к северу от Сиднея, и первоначально передали в местную больницу. Там его осмотрели эксперты по паукам из парка рептилий и поняли, что это самый крупный экземпляр мужского пола, когда-либо встреченный в Австралии.

Длина особи 7,9 см, что превосходит предыдущего рекордсмена парка 2018 года, самца воронкообразного паука по имени Колосс.

Сиднейские воронкообразные пауки обычно в длину от 1 до 5 см, причем самки преимущественно крупнее самцов, хотя и не так опасны. Вид населяет лесные массивы Австралии. Теперь Геркулес послужит обществу, пойманные пауки подвергаются «доению» для получения яда, необходимого для изготовления жизненно важного противоядия.

«Мы привыкли, что парку дарят довольно больших воронкообразных пауков, однако получить такого большого самца — все равно, что сорвать джекпот. При наличии в нашей коллекции самца такого размера, выход его яда может быть внушительным, что станет невероятно ценным», — сказала хранительница пауков в Австралийском парке рептилий Эмма Тени.

Как поясняется, с момента запуска программы по производству противоядия в 1981 году в Австралии не было ни одного случая летального исхода от укуса воронкообразного паука.

Сиднейский воронковый паук считается самым ядовитым пауком в мире. У самца также более тонкие ноги и есть шпора, расположенная на третьем сегменте второй ноги. Этот крошечный придаток спасает жизнь самцу, удерживает клыки самки во время спаривания. Питаются представители вида, как правило, насекомыми, но могут съесть и лягушку, и даже ящерицу.