В Австралии найден древнейший метеоритный кратер возрастом 3,5 млрд лет

В Австралии найден самый древний в мире кратер от падения метеорита. Находка может изменить наше представление о происхождении жизни и формировании Земли. Об этом сообщает портал Phys.org. Подробное описание кратера опубликовано в журнале Nature Communications.
По данным исследователей из Университета Кертина (Австралия), возраст кратера составляет 3,5 млрд лет, что делает его самым старым из всех известных науке. До этого древнейшим считался кратер возрастом 2,2 млрд лет.
Древний кратер был обнаружен в районе Пилбары (Западная Австралия), в геологической структуре, известной как Купол Северного полюса. Исследователи обнаружили уникальные «коронки разрушения» — специфические деформации горных пород, которые возникают только под воздействием мощного удара. По расчетам, метеорит столкнулся с Землей на скорости более 36 тыс. км/ч. Образовавшийся кратер мог достигать 100 км в диаметре, а осколки могли покрыть всю поверхность планеты.
«Мы знаем, что Солнечной системе часто происходили крупные столкновения с метеоритами. Об этом можно судить по количеству кратеров на Луне. Тот факт, что до сих пор не удавалось найти по-настоящему древние кратеры говорит о том, что геологи в основном игнорировали эту область исследований. Находка стала важнейшей частью головоломки об истории столкновений Земли с астероидами. Она позволяет предположить, что на нашей планете может существовать множество других древних кратеров», — заявил соавтор исследования, профессор Тим Джонсон.
В свою очередь, профессор Крис Киркленд заявил, что в результате столкновения метеорита на Земле могли появиться благоприятные для микробной жизни условия — например, теплые водоемы, в которых могут поддерживать жизнь простейшие организмы.
Открытие также меняет представление о формировании земной коры. По словам Киркленда, высвободившаяся при ударе энергия могла способствовать движению литосферных плит и даже участвовать в образовании кратонов — древних устойчивых массивов суши, которые позже стали основой современных континентов.
Ранее ученые из Гарвардского университета выяснили, что гигантский метеорит, упавший на Землю 3,2 млрд лет назад, сыграл ключевую роль в развитии жизни на планете. Этот космический объект размером с четыре Эвереста не только вызвал глобальные катаклизмы на планете, но и стал «удобрением», благодаря которому жизнь смогла развиваться быстрее.
Метеорит S2 вызвал гигантское цунами, которое прокатилось по всей планете. Тепло от удара вскипятило верхние слои океанов, а в атмосферу была выброшена огромная масса пыли и обломков, которая затемнила небо на долгие месяцы. Однако именно эта катастрофа обогатила океаны необходимыми для жизни элементами. Железо, поднятое со дна океана, и фосфор, высвобожденный из метеорита, стали мощными катализаторами для размножения бактерий.