В Австралии найден древнейший метеоритный кратер возрастом 3,5 млрд лет

«Мы знаем, что Солнечной системе часто происходили крупные столкновения с метеоритами. Об этом можно судить по количеству кратеров на Луне. Тот факт, что до сих пор не удавалось найти по-настоящему древние кратеры говорит о том, что геологи в основном игнорировали эту область исследований. Находка стала важнейшей частью головоломки об истории столкновений Земли с астероидами. Она позволяет предположить, что на нашей планете может существовать множество других древних кратеров», — заявил соавтор исследования, профессор Тим Джонсон.