В Австралии нашли таксу, которая больше года выживает в дикой природе

В Южной Австралии нашли живой пропавшую 16 месяцев назад таксу. Собака больше года самостоятельно выживала в дикой природе, сообщает The Guardian.
Такса по кличке Валери пропала в ноябре 2023 года на острове Кенгуру в Южной Австралии. Она сбежала, когда ее хозяева отдыхали в кемпинге в районе Стоукс-Бэй. Питомец весил меньше 4 кг, носил розовый ошейник и, по словам хозяйки Джорджии Гарднер, всегда держался рядом до момента исчезновения.
Хозяева искали Валери в течение недели вместе с местными жителями. Несколько человек видели собаку в первые дни после пропажи, но затем она окончательно исчезла. Только спустя год пара снова услышала о ней: в соцсетях появилось сообщение, что таксу вновь заметили на острове.
К поискам таксы подключилась организация Kangala Wildlife Rescue. Волонтеры сообщили, что собака жива, но убегает при малейшем появлении людей или транспорта. Несмотря на расставленные ловушки с камерами и усилия спасателей, поймать Валери все еще не удалось.
В последний раз собаку видели в 15 км от места пропажи. По словам Джорджии Гарднер, ее поразило, что маленькая домашняя собака смогла прожить в дикой природе так долго. Она призналась, что раньше считала Валери слишком избалованной для таких испытаний.
«Она никогда не отходила от меня. Она не была такой уж выносливой и крепкой собакой. Страшно было представить, чтобы она провела хотя бы одну ночь на улице под дождем. А ее нет уже полтора года, это невероятно», — рассказала хозяйка.
Директор Kangala Wildlife Rescue Джаред Карран предположил, что собака могла питаться падалью и отходами. Профессор Пол МакГриви из Сиднейского университета пояснил, что собаки — одни из самых находчивых животных. По его словам, даже маленькие породы умеют находить пищу и воду, а также укрываться от непогоды.
«Гипотетически она могла есть птиц, лягушек и мышей, но более вероятно, что она питалась падалью. И, к сожалению, реальность такова, что собаки — приспособленцы и будут есть даже фекалии», — сказал эксперт.
Ранее стала известна история жительницы провинции Ханчжоу (Китай), которая заплатила $22 тыс., чтобы клонировать любимую собаку. Доберман по кличке Джокер появился у Сюй в 2011 году и сразу стал верным защитником и другом. В возрасте девяти лет у него диагностировали злокачественную опухоль, а позже начались проблемы с сердцем. В 2022 году пес умер от сердечного приступа.
Специалисты взяли образец кожи собаки и использовали его для создания эмбриона, который имплантировали суррогатной матери. Через год на свет появился щенок, девушка назвала его Малышом Джокером. Щенок очень похож на «собрата»: у него такая же внешность, черное пятнышко возле носа, схожий характер. Пес даже унаследовал привычку воровать носки. Более того, Малышу Джокеру нравится ходить с поводком старшего Джокера.