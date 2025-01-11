В Австралии мужчина устроил свадьбу ради привлечения подписчиков в соцсетях

В Мельбурне (Австралия) суд аннулировал брак после обращения возмущенной невесты. Она заявила, что свадьба была розыгрышем со стороны жениха для увеличения числа подписчиков в cоцсетях. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что в декабре 2023 года была организована свадебная церемония. Однако только жених знал, что она была настоящей. Невеста, в свою очередь, считала, что это постановочное мероприятие, необходимое для привлечения подписчиков.
Во время судебных разбирательств невеста поделилась, что познакомилась с женихом в приложении для знакомств в сентябре 2023 года, а следующий раз они встретились в церкви. На тот момент ей было около 20 лет, а ему — около 30.
В течение трех месяцев они поддерживали связь, прежде чем, по ее словам, жених пригласил ее на «белую вечеринку» в Сиднее (Австралия). По словам девушки, прибыв на место, она была шокирована, узнав, что мужчина организовал настоящую свадьбу. Заметив, что лишь она пришла в белом, новоиспеченная невеста пыталась покинуть мероприятие, но тогда жених сказал ей, что «это была простая шутка» для привлечения подписчиков.
Известно, что в суде также была показана видеозапись церемонии, на которой пара обменивается клятвами и кольцами. И хотя невеста, казалось, с энтузиазмом участвовала в церемонии, она объяснила суду, что все это было лишь «притворством».
Девушка поняла, что фиктивная свадьба была законной, только после того, как он попросил вписать его имя в ее заявление на получение постоянного вида на жительство. Оказалось, что у жениха не было гражданства и свадьба была организована с целью получить его.
Тем временем жених в суде рассказал свою версию событий. По его словам, сразу после знакомства девушка переехала к нему домой, а предложение, как и полагается, он сделал за день до свадьбы. Однако доказать правдивость этих утверждений в суде не удалось.
В конечном итоге судья аннулировал брак, постановив, что девушка «считала, что участвовала в мероприятии для соцсетей», а не в официальной церемонии.
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