В Австралии мужчина устроил свадьбу ради привлечения подписчиков в соцсетях

В течение трех месяцев они поддерживали связь, прежде чем, по ее словам, жених пригласил ее на «белую вечеринку» в Сиднее (Австралия). По словам девушки, прибыв на место, она была шокирована, узнав, что мужчина организовал настоящую свадьбу. Заметив, что лишь она пришла в белом, новоиспеченная невеста пыталась покинуть мероприятие, но тогда жених сказал ей, что «это была простая шутка» для привлечения подписчиков.